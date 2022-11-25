МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Необходимо сформировать систему контроля качества винного туризма в России с целью его дальнейшего развития. Такое мнение высказал в рамках Первого российского винодельческого форума глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по гастрономическому туризму, генеральный директор Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман. 

Винодельческое предприятие "Фанагория" в Краснодарском крае

Аналитики оценили рост спроса на российское вино

По словам эксперта, решение вопроса обеспечения качества услуги требует "системного подхода".

"Нужно разработать понятные для всех критерии качества. Я бы порекомендовал создать некую систему контроля качества винного туризма", — сказал предприниматель.

По его словам, при создании системы следует обратиться к международному опыту.

Гелибтерман отметил, что прежде всего необходимо проанализировать статистику и изучить имеющиеся ресурсы в винном туризме.