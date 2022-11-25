МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Необходимо сформировать систему контроля качества винного туризма в России с целью его дальнейшего развития. Такое мнение высказал в рамках Первого российского винодельческого форума глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по гастрономическому туризму, генеральный директор Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман. Аналитики оценили рост спроса на российское вино

По словам эксперта, решение вопроса обеспечения качества услуги требует "системного подхода".

"Нужно разработать понятные для всех критерии качества. Я бы порекомендовал создать некую систему контроля качества винного туризма", — сказал предприниматель.

По его словам, при создании системы следует обратиться к международному опыту.

Гелибтерман отметил, что прежде всего необходимо проанализировать статистику и изучить имеющиеся ресурсы в винном туризме.