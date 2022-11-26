ПАТТАЙЯ (Таиланд), 26 ноя — ПРАЙМ. Праздник встречи первого после пандемии чартерного авиарейса из российского региона состоялся утром в субботу в аэропорту "Утапао-Районг-Паттайя", передает корреспондент РИА Новости. Россия намерена урегулировать с Таиландом вопрос использования карт "Мир"

До пандемии большинство чартерных рейсов из России прибывали в аэропорт, расположенный неподалеку от курортной Паттайи, именно из российских регионов, рейсы из Москвы в этот аэропорт были достаточно редки. Тем не менее, авиасообщение Утапао с Москвой возобновилось на сутки раньше регионального: московский рейс авиакомпании Azur Air прибыл в аэропорт в пятницу. В субботу первым из рейсов, прибывающих из регионов России, стал рейс той же авиакомпании из Новосибирска.

Устроителями праздника, кульминацией которого стал выход из самолета 234 российских туристов, стали командование международного аэропорта и базы военно-морской авиации Таиланда Утапао-Районг-Паттайя, мэрия города Паттайя, отделение по городу Паттайя национального ведомства по туризму Таиланда (ТАТ) и Совет туристической отрасли провинции Чонбури, объединяющий крупных бизнесменов в сфере туризма, отельеров и рестораторов.

Самолет "Боинг – 767" авиакомпании Azur Air с пассажирами, большинство среди которых составляли клиенты туристической компании Anex Tour, приземлился в 07.35 в субботу (03.35 мск). У терминала лайнер встретила делегация Паттайи во главе с мэром города и главами местных туристических компаний и директоров крупных гостиниц, местные артисты, исполнявшие традиционные тайские танцы, и представители городского отделения ТАТ, которые надели гирлянды на плечи всех пассажиров и членов экипажа самолета и подарили им подарки.

"Это очень хорошо, что российские туристы понемногу начали возвращаться в Паттайю. Россияне давно стали для жителей Паттайи родственниками, братьями и сестрами, и жаль, что их с нами так долго не было", — сказал РИА Новости мэр Паттайи Порамет Нгампхичет. Новогодние туры в Таиланд подешевели в полтора раза

"Если говорить о деловой стороне, надо отметить, что россияне очень важны для Паттайи, как туристы: они обычно находятся здесь не менее 10 – 14 дней, и создают хороший доход для экономики города", — продолжил он.

"Я хотел бы передать читателям РИА Новости, что сегодня здесь, в Утапао, российских туристов встречают с распростертыми объятиями и гирляндами цветов руководители администрации, государственные служащие, политики и бизнесмены нашего города и региона. Дорогие россияне, добро пожаловать в город, который давно стал вашим вторым домом!", — сказал агентству мэр Паттайи.

Начиная с ноября 2022 года Azur Air открывает чартерные рейсы в аэропорт Утапао из 10 регионов РФ и из Москвы. От двух и более авиарейсов в Таиланд будет выполняться Azur Air каждый день во время зимнего сезона.

Рейсы будут летать в Утапао из Казани, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Владивостока, Омска, Кемерово, Санкт-Петерурга и Иркутска.

Авиакомпания будет использовать 202-местный самолет "Боинг-757", чередуя его с 330-местным самолетом "Боинг-767", говорится в выпущенном в субботу пресс-релизе Azur Air.