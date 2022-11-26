МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Горнолыжные курорты "Шерегеш" и "Гудаури" могут заменить любителям активного отдыха на зимние каникулы сочинские курорты, для туристов с детьми на Новый год подойдут поездки в Казань и города Турции, а для влюбленных — в Дубай и на Мальдивы, говорится в подборке сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс", которая есть у РИА Новости. Названы направления, куда российские туристы купили путевки зимой

Аналитики сервиса подобрали для россиян варианты, куда можно отправиться на предстоящие новогодние праздники, где сейчас есть билеты на самолеты. В список вошли горнолыжные курорты, места для отдыха с детьми и направления "для двоих". "Для тех, кто хотел бы провести праздники в горах, но не хотел бы выбирать популярные курорты Сочи, есть несколько альтернатив: Шерегеш, Кировск и грузинский курорт "Гудаури", — указали в сервисе.

Там, уточнили, что на сибирском зимнем курорте "Шерегеш" сезон открылся с середины ноября и закончится в апреле. Ожидается, что на Новый год температура там составит минус 10 градусов. "Попасть туда можно из Новокузнецка, куда летают прямые рейсы из многих регионов России. Так, авиабилеты Москва — Новокузнецк прямым рейсом туда-обратно на праздники стоят от 19 тысяч рублей", — указали в "Авиасейлс".

Еще одно внутреннее горнолыжное направление, которое советуют эксперты — Кировск — город в хибинских горах на Кольском полуострове. Кроме занятий лыжным спортом, путешественники могут застать здесь северное сияние. Температура на Новый год ожидается такая же как и в Шерегеше. "Добраться можно через Мурманск, который расположен в 175 километрах. Или прилететь в аэропорт Кировска напрямую. Из столицы до Кировска на зимние каникулы можно улететь от 9 тысяч рублей туда-обратно", — указали аналитики. Продажи новогодних туров в Европу упали в десятки раз

"Из ближайшей заграницы покататься на лыжах можно в Грузии, на курорте "Гудаури". Туристов привлекает близость к столице и виды серпантина вокруг тбилисского водохранилища. На Новый год там будет примерно минус 5 градусов. До Тбилиси нет прямых рейсов, но есть много вариантов с пересадками через Баку, Ереван или Стамбул. В начале января из Москвы в Тбилиси и обратно можно добраться за 28 тысяч рублей. Также можно добраться через Владикавказ по наземной границе", — рассказали в сервисе.

ОТДЫХ ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Туристам с детьми "Авиасейлс" рекомендует отправиться в Казань, чтобы увидеть местную архитектуру, попробовать национальные сладости и окунуться в татарскую культуру. "В столице Татарстана легко найти развлечения и для взрослых, и для детей. Авиабилеты из Москвы до Казани туда-обратно на праздники — от 6 тысяч рублей. Новогодние туры в Таиланд подешевели в полтора раза

"Курорты Средиземного и Эгейского моря в Турции — ещё одно место, которое оценят родители — за большое количество аквапарков и отелей all-inclusive с закрытыми бассейнами, где можно купаться круглый год. Авиабилеты Москва-Анталья и обратно на дни зимних каникул можно найти от 45 тысяч рублей", — добавили в сервисе.

Билеты на самолеты в доступе есть и в Дубай, который можно рассмотреть в качестве места для романтического отпуска. Здесь туристам доступны люксовые отели, катание на серфе и ужины на крышах небоскребов. "На Новый год в Дубае ожидается плюс 25 градусов. Билеты на чартер с пересадками из Москвы и обратно можно найти от 42 тысяч рублей", — уточнили аналитики.

Еще один вариант для двоих — Мальдивские острова. "На праздники погода обещает быть тёплой — плюс 27 градусов. На новогодние праздники слетать из Москвы в Мале и обратно напрямую можно примерно от 100 тысяч рублей", — заключили в сервисе.