Исследование: дольше всего этой осенью россияне отдыхали в окрестностях Сочи и в Испании
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Россияне этой осенью при путешествии по стране дольше всего в среднем отдыхали в окрестностях Сочи — в селе Витязево, а из зарубежных направлений самый долгий отдых в среднем зафиксирован в испанском курорте Сан-Жоан-Деспи, говорится в исследовании онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое есть у РИА Новости.
Специалисты проанализировали данные бронирования отелей пользователей из России, которые те совершали этой осенью. "Оказалось, что внутри России самая продолжительная поездка (в среднем — ред.) была совершена в село Витязево, там пользователи сервиса провели чуть менее пяти дней. Наиболее востребованным зарубежным направлением оказался испанский курорт Сан-Жоан-Деспи — 11,9 дня (также в среднем — ред.)", — указали в компании.
Там добавили, что после Витязево, где номер в сутки стоил около 3,6 тысячи рублей, россияне также надолго останавливались в курортном микрорайоне Лазаревское (Сочи, 3,8 тысячи рублей за номер в сутки) и в Кисловодске (5,7 тысячи рублей в сутки за номер). В топе также сам Сочи и Адлер, где путешественники проживали в среднем три дня и отдавали за номер около 5-6 тысяч рублей за сутки.
В сервисе выяснили, что за границу осенью россияне ездили в основном в долгие отпуска. Так, на втором месте после Сан-Жоан-Деспи еще один испанский город — Малага, где россияне проводили в среднем 11,7 дня, а номер обходился им примерно в 7,5 тысячи рублей за ночь.
Аналитики уточнили, что курортный Салоу, расположенный в часе езды от Барселоны, стал третьим. Там россияне останавливались на 11,4 дня, а номер стоил порядка 4,6 тысячи рублей за сутки. Далее в рейтинге греческие Салоники, где туристы проводили этой осенью порядка 10,5 дня, заплатив за номер около 5,4 тысячи рублей. Итальянский Римини занял пятое место: россияне останавливались в этом городе почти на 10 дней, номер стоил около 5,8 тысячи рублей за ночь.
https://1prime.ru/tourism/20221127/838964546.html