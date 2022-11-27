МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Россияне этой осенью при путешествии по стране дольше всего в среднем отдыхали в окрестностях Сочи — в селе Витязево, а из зарубежных направлений самый долгий отдых в среднем зафиксирован в испанском курорте Сан-Жоан-Деспи, говорится в исследовании онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое есть у РИА Новости. Экономист дал совет, когда купить валюту для новогодней поездки за границу

Специалисты проанализировали данные бронирования отелей пользователей из России, которые те совершали этой осенью. "Оказалось, что внутри России самая продолжительная поездка (в среднем — ред.) была совершена в село Витязево, там пользователи сервиса провели чуть менее пяти дней. Наиболее востребованным зарубежным направлением оказался испанский курорт Сан-Жоан-Деспи — 11,9 дня (также в среднем — ред.)", — указали в компании.

Там добавили, что после Витязево, где номер в сутки стоил около 3,6 тысячи рублей, россияне также надолго останавливались в курортном микрорайоне Лазаревское (Сочи, 3,8 тысячи рублей за номер в сутки) и в Кисловодске (5,7 тысячи рублей в сутки за номер). В топе также сам Сочи и Адлер, где путешественники проживали в среднем три дня и отдавали за номер около 5-6 тысяч рублей за сутки. Названы направления, куда российские туристы купили путевки зимой

В сервисе выяснили, что за границу осенью россияне ездили в основном в долгие отпуска. Так, на втором месте после Сан-Жоан-Деспи еще один испанский город — Малага, где россияне проводили в среднем 11,7 дня, а номер обходился им примерно в 7,5 тысячи рублей за ночь.

Аналитики уточнили, что курортный Салоу, расположенный в часе езды от Барселоны, стал третьим. Там россияне останавливались на 11,4 дня, а номер стоил порядка 4,6 тысячи рублей за сутки. Далее в рейтинге греческие Салоники, где туристы проводили этой осенью порядка 10,5 дня, заплатив за номер около 5,4 тысячи рублей. Итальянский Римини занял пятое место: россияне останавливались в этом городе почти на 10 дней, номер стоил около 5,8 тысячи рублей за ночь.