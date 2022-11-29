МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Туристическая отрасль без помощи государства не закроет до конца года долги перед путешественниками за туры, которые не состоялись из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции, заявила на пресс-конференции исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. Экономист дал совет, когда купить валюту для новогодней поездки за границу

"В последнее время участились звонки от туристов с вопросами, смогут ли они до 31 декабря 2022 года получить возврат денег, потому что отсрочка по постановлению 1073 действует именно до этого периода. Если не будет поддержки от государства и туроператоры останутся лицом к лицу с этой проблемой, то времени для возврата денег понадобится еще больше… Если мы сейчас эту проблему не решим, то надеяться туристам, что они до 31 декабря все получат свои деньги, не приходится", — сказала Осипова.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко также отметил, что турбизнесу не справиться с долгами без помощи государства. "Те деньги, которые сейчас зарабатывались, шли на погашение долгов, которые были у туроператоров. Этот долг на данный момент сократился более чем в четыре раза, но вместе с этим сумма долга перед туристами на сегодняшний день достаточно серьезная для отрасли — порядка 10 миллиардов рублей. Безусловно, здесь поддержка правительства нужна", — сказал он.

Согласно постановлению правительства, граждане имеют возможность до конца 2022 года получить равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии, а также за туры, которые не состоялись из-за специальной военной спецоперации. Если же путешественник отказался от тура, туроператоры должны до конца года вернуть покупателю средства.

В мае экс-глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что долг туроператоров перед туристами за несостоявшиеся туры составляет около 40 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов — "ковидные" долги. В сентябре Догузова сообщала РИА Новости, что на тот момент долги туроператоров перед туристами сократились с начала года до 10 миллиардов рублей.