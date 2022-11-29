БАРНАУЛ, 29 ноя — ПРАЙМ. Скорый поезд пустят из Барнаула до Славгорода, недалеко от которого расположены популярные у туристов озёра, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. На Алтае стали производить больше масла, круп и мяса птицы

"С 12 декабря 2022 года в Алтайском крае через день начнет курсировать скорый пригородный поезд №7013/7014 акционерного общества "Алтай-Пригород" сообщением Барнаул — Славгород. Из краевой столицы он будет отправляться в 15 часов 35 минут и прибывать на конечную станцию в 22 часа. По обратному маршруту первое отправление 13 декабря состоится в 8 часов с прибытием в Барнаул в 14 часов 25 минут. Общее время в пути составит почти шесть с половиной часов", — говорится в сообщении.

По маршруту следования поезд сделает остановки на станциях Ребриха, Корчино, Овечкино, Гилевка, Леньки, Новоблаговещенка, Кулунда, Табуны.

"Состав нового скорого пригородного поезда сформирован из современных пассажирских вагонов. Они оборудованы мягкими эргономичными креслами с откидывающимися индивидуальными столиками и подставками для ног, в каждом кресле вмонтированы разъемы для наушников. Система климат-контроля, обеззараживания воздуха, персональные розетки для зарядки мобильных устройств сделают поездку максимально комфортной и безопасной", — уточняет пресс-служба.

Маршрут будет особенно популярен летом. Недалеко от Славгорода расположены популярные у туристов озера, в том числе Бурсоль. На это озеро съезжаются туристы со всей России. Главная его особенность в том, что в зависимости от погоды меняется цвет воды. Поэтому озеро называют Розовым и даже Малиновым. Туристы любят фотографироваться там и размещать фотографии с необычного озера в соцсетях.