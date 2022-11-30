ТАШКЕНТ, 30 ноя — ПРАЙМ. Узбекистан является лидером по динамике спроса на туристические поездки из России в страны СНГ, за год он вырос на 20%, беспрецедентно высокий спрос на новогодние праздники, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Венесуэла возобновит кредитование туристических компаний в валюте

В Ташкенте в среду после двухлетнего перерыва открылась ежегодная Ташкентская международная туристическая ярмарка.

"Везде спрос в России (на поездки в страны СНГ – ред.) вырос, но Узбекистан в этом смысле лидер по динамике. Если сравнивать 2021 год с 2022 годом, это минимум плюс 20%", — сказала Ломидзе на полях ярмарки, отвечая на вопрос о динамике турпотока из РФ в эту центральноазиатскую страну.

Глава АТОР отметила "беспрецедентно" высокий спрос у российских туристов на поездки в Узбекистан на новогодние праздники. "Так хорошо на Новый год Узбекистан не продавался никогда", — уточнила Ломидзе.

По ее оценке, среди предпочтений российских туристов традиционно лидируют поездки в Самарканд, Бухару, Хиву. "Люди возвращаются довольные, но как я понимаю, что у отраслевого министерства есть желание как-то диверсифицировать и разнообразить туристическое предложение Узбекистана на российском рынке", — отметила Ломидзе.

"Но для этого, конечно же, нужно более мощное продвижение. Понимание этого начало формироваться два года назад. Оно есть, но его недостаточно", — добавила глава АТОР.

"Карточный туризм в любой из стран, где он предлагается, он небольшой. Это не может оказывать существенного влияния на туристические потоки", — сказала Ломидзе.

Глава АТОР считает, что такие туры заняли специфическую нишу в туризме, как, например, "прививочные" туры в период пандемии коронавируса. "Да, она (ниша — ред.) существует, да, она дает дополнительный прирост, но он небольшой", — добавила Ломидзе.

По данным госкомстата Узбекистана, число туристов из РФ в январе-сентябре 2022 года выросло в 2,1 раза по сравнению с итогами 2021 года, до 395,1 тысячи человек, приток российских гостей стабильно растет с весны.

Ранее представители туристической отрасли РФ рассказали РИА Новости, что россияне стали чаще ездить в страны ближнего зарубежья с целью оформить банковскую карту. Поездки для оформления пластиковых карт Visa и Mastercard стали интересны россиянам после введенных в отношении России санкций со стороны Европы и США. С приобретением карты за границей у россиян появляется возможность рассчитываться с зарубежными партнерами, принимать и отправлять деньги, оплачивать иностранные сервисы, расплачиваться за рубежом, отправляясь в поездки.

В Узбекистане с середины сентября многие коммерческие банки ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов и банковских карт. В частности, физические лица-нерезиденты республики теперь могут открывать счета в банке только после непрерывного пребывания в Узбекистане более 15 дней. Тем не менее, по данным ЦБ, спрос нерезидентов на карты банков Узбекистана остается высоким.

Кроме того, она отметила, что туроператоры не подтверждают неподготовленность номеров в отелях Таиланда к новогодним турам, есть только единичные сложности с бронированием.

Ранее в ноябре в АТОР сообщали, что стоимость путевок в Таиланд на Новый год снизилась за год в полтора раза и спрос на это направление растет. При этом средний чек на поездку в эту страну сейчас приближается к значениям 2019 года.

По данным АТОР, сейчас Таиланд занимает долю до 28% в общем объеме бронирований новогодних туров из России за рубеж. У ряда компаний это направление на сегодняшний день в разы превосходит по спросу Египет и ОАЭ.