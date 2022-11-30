МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус". Совфед одобрил федеральный бюджет на 2023-2025 годы

Сейчас эксперимент с 1 мая 2018 года до 1 января 2023 года может проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.

Закон должен будет вступить в силу со дня официального опубликования.

По данным Минэкономразвития РФ, общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 миллиарда рублей, в том числе в Алтайском крае – 117 миллионов рублей, Ставропольском крае — 904,5 миллиона, Краснодарском крае — 538,1 миллиона.

С начала эксперимента до конца 2021 года на средства курортного сбора на территориях участников эксперимента спроектированы, построены, реконструированы, благоустроены и отремонтированы более 60 объектов курортной инфраструктуры. В 2022 году такие работы проводятся или планируются еще более чем на 50 объектах.