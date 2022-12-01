МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российским туристам придется платить за визу на Кипр с 1 декабря. Экономист дал совет, когда купить валюту для новогодней поездки за границу

Согласно решению совета министров, с декабря Кипр вводит визовый сбор. Его размер составит 80 евро. Он будет действовать как на однократные, так и на многократные визы, оформляемые для россиян.

Таким образом данная сфера будет регулироваться в республике по аналогии со странами Шенгенской зоны.

Ранее граждане РФ могли бесплатно получить предварительное разрешение для туристического посещения острова (так называемую провизу), заполнив специальную анкету на сайте консульства. Краткосрочная виза обходилась россиянам в 20 евро, многократная виза до 5 лет — в 60 евро.

Соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией прекратило действовать с сентября. В связи с этим стоимость оформления визы во все страны ЕС увеличилась с 35 до 80 евро (до 40 евро для детей).