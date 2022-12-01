МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Все гиды-проводники в России должны до 1 июля 2023 года пройти аттестацию, однако заниматься этим некому: ни одна организация пока не получила соответствующую аккредитацию, что вызывает серьезное беспокойство участников туристического рынка, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Туроператоры отметили значительный рост продаж новогодних путевок

"В РСТ опасаются срыва летнего сезона в активном туризме. В соответствии с законом, вступившим в силу 1 июля 2022 года, все гиды-проводники в России должны пройти аттестацию и получить нагрудные карточки до 1 июля 2023 года. Однако заниматься этим некому: ни одна организация пока не получила соответствующую аккредитацию, что вызывает серьезное беспокойство участников туристического рынка", — рассказали в союзе.

В свою очередь, глава комитета РСТ по приключенческому туризму и генеральный директор туроператора Russia Discovery Вадим Мамонтов, слова которого привели в сообщении, считает, что в разгар лета гиды-проводники не смогут проходить аттестацию. Ее надо получить в марте-апреле, до начала сезона активного туризма, иначе он будет сорван.

Как пояснил глава юридического отдела РСТ Николай Литаренко, из-за предоставленной законом отсрочки для гидов-проводников аттестация фактически вступает в силу с 1 июля 2023 года. Проводить аттестацию могут аккредитованные организации, включенные в соответствующий реестр. По словам Литаренко, попытки федераций альпинизма и спортивного туризма России подать заявки на аккредитацию пока не увенчались успехом. АТОР сообщила о возвращении турпотока по России к доковидному уровню

"С учетом требований закона мы понимаем, что другим организациям будет еще сложнее получить аккредитацию на проведение аттестации. А к апрелю-маю все уже должны быть аттестованы, так как в разгар сезона никто этим заниматься не будет. Остается 3-4 месяца. А по оценкам ФАР и ФСТР, емкость этого рынка – порядка 10 тысяч человек. Ситуация порождает массу вопросов", – сказал он.

Глава юридического отдела РСТ добавил, что проблемы с аккредитацией организаций, имеющих право аттестации гидов-проводников, могут стать объективной причиной для отсрочки вступления закона в силу.