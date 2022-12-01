МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Малый и средний бизнес сферы туризма привлек в 2022 году при помощи господдержки кредиты на 7,5 миллиарда рублей, средства направлены на развитие инфраструктуры, строительство и реновацию отелей, говорится в сообщении Минэкономразвития России. Союз туриндустрии испугался срыва летнего сезона

"В 2022 году малый и средний бизнес сферы туризма при помощи "Корпорации МСП", реализующей программы Минэкономразвития по поддержке бизнеса, привлек финансирование на общую сумму 7,5 миллиарда рублей. Кредитные средства направлены на развитие туристической инфраструктуры, строительство и реновацию гостиниц, отелей", — сообщили министерстве.

Там уточнили, что среди лидеров регионы с высоким туристическим потенциалом: Москва (1,08 миллиарда рублей), Краснодарский край (850 миллионов рублей), Санкт-Петербург (833 миллиона рублей), Башкирия (412 миллионов рублей) и Новосибирская область (303 миллиона рублей). В ведомстве также сообщили, что почти 1,4 тысячи кредитов турбизнес получил при помощи зонтичных поручительств "Корпорации МСП".

"Этот механизм, запущенный в прошлом году по поручению президента, позволяет привлекать кредитные средства на развитие при отсутствии у предпринимателя необходимого залога. При помощи этого инструмента МСП смогли получить в текущем году более 3,6 миллиарда рублей. При этом средняя сумма кредита составила чуть менее 2,6 миллиона рублей. Привлеченные средства направлены на проведение ремонта, закупку мебели и техники, в том числе хостелов и мини-гостиниц", — рассказали в министерстве.

"Программа стимулирования кредитования, которая реализуется "Корпорацией МСП" совместно с Банком России, позволила привлечь малому и среднему бизнесу из туристической отрасли финансирование на общую сумму 3,4 миллиарда рублей. Средняя ставка по кредитам составила 10,8% годовых. Также более 419 миллионов рублей компании из сферы туризма получили в виде кредитов, обеспеченных в рамках традиционного гарантийного механизма Корпорации МСП", — добавили в ведомстве.

Ранее в ноябре глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил важность наращивания номерного фонда гостиниц для развития туризма в регионах. Он сообщал, что для включения в программы господдержки может быть введен территориальный понижающий коэффициент, например, в части номерного фонда. Благодаря этому МСП при помощи господдержки смогут развивать туристический бизнес в регионах, где строительство больших гостиниц нецелесообразно.