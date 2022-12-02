МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российские туроператоры вывозившие туристов в феврале-марте из-за рубежа могут подать заявку на возмещение своих затрат до 12 декабря, предоставив пакет подтверждающих документов, в том числе отчеты о вывозе туристов, об этом говорится в разъяснениях опубликованных на сайте Ростуризма. Туроператоры назвали регионы России, где есть прямые рейсы в Таиланд

"Федеральное агентство по туризму в соответствии с правилами предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза из иностранных государств туристов, находящихся в соответствии с приобретенным туристским продуктом в иностранных государствах, связанных с ограничениями, вызванными недружественными действиями отдельных иностранных государств в отношении Российской Федерации… информирует о порядке и сроках приема заявок о предоставлении субсидии: дата начала и окончания приема заявок туроператоров: с 1 декабря по 12 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.

Для подачи заявления компании должны предоставить пакет подтверждающих документов, в том числе отчеты о вывозе туристов по утвержденной форме и документы, подтверждающие сумму затрат.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в конце ноября сообщал, что туротрасль России надеется на помощь министерства экономического развития в получении средств за вывоз туристов из-за рубежа, которые до сих пор не были выплачены.

В конце мая пресс-служба кабмина сообщила, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в 6 миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз российских туристов из-за рубежа. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.