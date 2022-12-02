КРАСНОДАР, 2 дек — ПРАЙМ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что за время существования курортного сбора свыше 1,2 миллиарда рублей было направлено на благоустройство туристических объектов региона. Ростуризм напомнил о подаче заявок на возмещение расходов за вывоз россиян

"Благодаря курортному сбору на благоустройство туристической инфраструктуры Кубани направили более 1,2 миллиарда рублей. За эти средства нам удалось благоустроить десятки объектов, преобразить парки и скверы, сделать излюбленные места отдыха еще привлекательнее. Жители курортов сами выбирают, на что пойдут деньги, и туристы отмечают значительное улучшение условий проживания, приезжают к нам снова", — передает пресс-служба администрации Кубани слова Кондратьева.

Уточняется, что в этом году в крае за счет средств курортного сбора реализуют 30 проектов на общую сумму более 900 миллионов рублей.

Курортный сбор составляет 50 рублей в день в Сочи и 30 рублей – в остальных 11 территориях края. При этом жители Кубани от платы освобождены. В эксперименте по развитию курортной инфраструктуры участвуют Сочи, Сириус, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, некоторые поселения Туапсинского и Ейского районов. Жители и гости региона могут сами предложить проекты для реализации в рамках общественных слушаний, добавляют в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус". Сейчас эксперимент с 1 мая 2018 года до 1 января 2023 года может проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.