МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" покрытие обновили на более чем 400 участках региональных и местных дорог, ведущих к различным достопримечательностям, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Союз туриндустрии испугался срыва летнего сезона

По его словам, их общая протяжённость составила свыше 2 тысяч километров.

"Развитие внутреннего туризма придаёт стимул и экономическому росту регионов: создаются новые рабочие места, идёт поддержка локальных промыслов. Благодаря дорожному национальному проекту трассы, по которым проходят популярные туристические маршруты, постоянно обновляются. Только в этом сезоне новое покрытие появилось на ещё 418 объектах", – приводятся слова Хуснуллин на сайте правительства РФ.

В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году к нормативу приведут 16,7 тысячи километров региональных и местных автодорог. Поскольку транспортная доступность важна для путешественников не меньше, чем сервис и комфортное размещение, с самого начала реализации нацпроекта дорогам к туристическим местам уделяется особое внимание.

"С 2019 по 2021 год отремонтировано свыше 800 объектов общей протяжённостью свыше 4 тысяч километров, в этом году обновили ещё 2 тысячи километров", – отметил замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.