СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — ПРАЙМ. Три крымских отеля завоевали главные награды по версии Национальной гостиничной премии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкурортов республики. "ГрандСервисЭкспресс" запустит дополнительный поезд из Москвы в Крым

"Престижную премию завоевали отель Palmira Palace Resort & SPA как "Лучший курортный отель", в номинации "Лучший семейный отель" победил отель More Spa & Resort, а "Лучшим отелем категории "пять звезд"" стал Крымский Бриз Hotel & Villas", — говорится в сообщении.

На конкурс в течении года было подано более 400 заявок из 35 регионов России, в финал вышли 159 номинантов.

"Поздравляем крымские отели с заслуженной почетной наградой. Крымскому гостеприимству есть, что показать, отельная инфраструктура постоянно развивается, совершенствуется и не уступает лучшим образцам качества в этой сфере", — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Национальная гостиничная премия основана в 2019 году для выделения лучших представителей гостиничного бизнеса России. По замыслу создателей, данный конкурс — не просто внутриотраслевая награда, а знак качества, на который могут ориентироваться гости, используя сайт премии как навигатор при выборе отеля.

Организатором премии при поддержке Минэкономразвития РФ выступает Российская гостиничная ассоциация — некоммерческая организация, основанная в 1997 году, объединяющая более 600 средств размещения.