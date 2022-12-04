МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Российские туристы, приезжая в Доминикану, не проводят весь отпуск в отеле, а с удовольствием изучают окрестности, инвестируя в развитие местной инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг. Российская экономика выиграет от западных санкций, заявил посол Доминиканы

"Когда россияне стали приезжать в Доминикану в начале нулевых, у нас уже были канадские туристы, британцы — и они предпочитали проводить все время в отелях. Тогда как русские сразу начали покупать экскурсии, ездить на такси в дорогие рестораны, брать в аренду машину и ездить в другие районы, путешествовать на другие маленькие острова. И таким образом они способствовали развитию нашей экономики", — рассказал посол.

Он отметил, что в Доминикане можно было встретить много русских, гуляющих по городу, осматривающих церкви и достопримечательности, тогда как туристы из Канады и США в основном проводили время в отелях.

"Мы начинали с того, что приглашали туристов в отели по системе "все включено". Но потом поняли, что туристическая индустрия может помочь в борьбе с бедностью определенных регионов. Потому что если построить там отель, там появятся рабочие места, отель будет закупать продукты у местных фермеров, а сувенирные магазины — у местных ремесленников. Так что заработают все, экономика начнет развиваться. Мне кажется, это очень важно", — подчеркнул посол. Доминикана намерена наращивать импорт российских продуктов питания

Данненберг считает, что Доминикана могла бы стать хабом для перелетов из стран СНГ в США.

Ранее он предложил российским туристам воспользоваться рейсами в Доминикану из Армении и Казахстана, которые планируется запустить в декабре.

"Есть туроператоры в Армении, которые заинтересованы в организации прямых рейсов в Доминикану, потому что оттуда легко попасть в США, Канаду и Аргентину, где проживает большая армянская диаспора. Доминикана могла бы стать транзитным направлением для поездок в Ереван из этих стран. Так что рейсы будут удобны не только для туристов из Армении, армянской диаспоры, но и для туристов из других стран СНГ", — заявил посол.

Кроме того, дипломат рассказал, что иностранные туристы могут спокойно посещать Москву и другие города России. Российские сети закусочных будут востребованы в Доминикане, считает посол

"Есть те, кто ошибочно полагает, что в Москве им угрожает какая-то опасность. Они видят по телевизору то, что происходит на Украине, и думают, что в России происходит то же самое. Я им говорю, что в Москве безопасно, не думаю, что это изменится. Россия достаточно большая", — сказал он.

Данненберг отметил, что доминиканцы по-прежнему приезжают в Россию на каникулы, хотя это стало гораздо дороже.

"Приезжают, хотя это стало гораздо дороже из-за сокращения числа рейсов. В прошлом году очень много доминиканцев приехало в Россию на Новый год. В этом году мне тоже пишут знакомые, спрашивают, как им добраться в Россию, так что интерес есть", — пояснил он.

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