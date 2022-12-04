МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. У иранского города Шираз есть потенциал к интересу со стороны россиян в туристических целях, заявил РИА Новости советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде. Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий

"У нас развит не только традиционный, но и оздоровительный туризм: люди, которые хотят сделать операцию, приезжают в Иран, а конкретно в Шираз. Потому что это дешевое и очень привлекательное направление. Я думаю, что на данный момент у россиян нет такого интереса к Ширазу. Однако потенциал все же есть", — сказал в интервью РИА Новости Биназаде.

При этом он отметил, что решение об открыти прямого авиасообщения между Москвой и Ширазом должно быть обоснованным, и обосновано, прежде всего, экономическими причинами.

"Если мы (Москва и Шираз — ред.) наладим тесное промышленное сотрудничество, то это (открытие прямого авиасообщения между городами — ред.) будет логичным следствием", — подчеркнул Биназаде.

Он также отметил, что важно думать сообща о культурном наследии Шираза, ЮНЕСКО и международные организации могли бы в этом помочь.

"На данный момент окончательного решения (по реставрации исторических объектов Шираза — ред.) нет, но я думаю, что должны начаться переговоры на экспертном уровне. В Иране из-за санкций за этими историческими объектами плохо ухаживают. Если будет вера в то, что эти объекты принадлежат (в целом — ред.) человечеству, а не только жителям Шираза в Иране, то необходимо обеспечить финансирование с помощью международных организаций, таких как ЮНЕСКО. Тогда люди будут задумываться о том, как оптимизировать ситуацию и защитить эти места", — сказал Биназаде. В Иране призвали российские нефтегазовые компании открыть офисы в Ширазе

Он добавил, что на данный момент в правительстве провинции Фарс недостаточно ресурсов, поэтому "не все они доходят до исторических объектов".

"Но не только я, как иранец должен об этом задумываться, я думаю, что все в мире должны… думать над тем, как мы можем сотрудничать. Сотрудничество сопровождается политическими и экономическими интересами, которые могут отличаться, но интерес к истории, окружающей среде, природным ресурсам и защите природного и культурного наследия — это не то, что может нас разделять или где мы должны говорить о разных подходах. Мы должны сосредоточиться и защищать такие места где угодно, когда угодно и как угодно", — подчеркнул он.

Иранская провинция Фарс считается колыбелью иранской государственности, в ней расположены несколько мировых достопримечательностей, в частности Пасаргады, руины Персеполиса (Персеполя — столицы империи Ахеменидов), сад Эрам и ряд других исторических объектов.

Шираз, столица Персии конца XVIII века, сейчас является центром провинции Фарс и культурной столицей Ирана. В городе сохранилось множество исторически-значимых построек самых разных эпох — сад Эрам сохранил устройство традиционного персидского сада с бассейном и дворцовыми павильонами; одна из главных достопримечательностей Шираза – мечеть Насир-оль-Мольк стала знаменитой благодаря интересному явлению: утренние солнечные лучи, проходящие через витражи окон зимнего молитвенного зала, создают световые полотна в интерьерах мечети.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.