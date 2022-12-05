КАЛИНИНГРАД, 5 дек — ПРАЙМ. Прямые авиарейсы в Анталию, которые были отменены в конце ноября, возобновили в Калининграде с 5 декабря, они продлятся до весны 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта "Храброво". Аэропорт Самарканда временно закрыли из-за снега и мороза

Ранее сообщалось, что прямые авиарейсы из Калининграда в Турцию отменены в ноябре из-за невысокой рентабельности и могут возобновиться только весной 2023 года.

"Чартерные рейсы из аэропорта Калининграда ("Храброво") в турецкий город Анталию возобновились с 05 декабря и продлятся до окончания зимнего сезона, 25 марта 2023 года", — сообщили в пресс-службе авиаузла.

В аэропорту отметили, что после дозаправки в Анталии самолёт отправляется на египетский курорт Шарм-эль-Шейх.

Рейсы будет выполнять турецкая авиакомпания "Южный ветер" (SouthWind Airlines) с частотой раз в 5 дней на воздушных судах Airbus А321 в компоновке 220 пассажирских кресел. Время вылета из Калининграда — в 03.00. Рейсы в декабре запланированы на 15, 20, 25, 31 декабря.