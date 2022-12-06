В Египте планируют разрешить платить за билеты в пирамиды Гизы рублями
Комитет по туризму парламента: билеты в пирамиды Гизы скоро можно будет оплатить рублями
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КАИР, 6 дек — ПРАЙМ. Туристы из России скоро смогут оплачивать билеты для посещения пирамид Гизы рублями, сообщила РИА Новости глава комитета по туризму парламента Египта Нора Али.
"Данный вопрос сейчас действительно изучается, в ближайшее время будут предприняты меры по его реализации", — заявила Али в ответ на вопрос о возможности оплаты билетов рублями.
Ранее комитет составил список рекомендаций по устранению "негативных явлений" в районе пирамид, в частности, предложив правительству ввести оплату билетов на посещение пирамид в Гизе иностранной валютой.
На данный момент вход на территорию пирамид Гизы для египтян обойдется в 60 египетских фунтов (2,5 доллара), для иностранцев — в 240 фунтов (почти 10 долларов), сумму можно оплатить наличными или кредитной картой. За вход внутрь каждой пирамиды придется заплатить дополнительно, также можно приобрести билет за 600 фунтов (25 долларов), позволяющий войти внутрь пирамиды Хеопса.
https://1prime.ru/tourism/20221206/839071184.html
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