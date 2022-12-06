В МЭР создали два департамента по развитию и реализации проектов в сфере туризма
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Два новых подразделения — департамент развития туризма и департамент реализации проектов в сфере туризма — созданы в министерстве экономического развития РФ в связи с принятием новых полномочий в сфере туризма, сообщила пресс-служба министерства.
Как указано в сообщении, директорами департаментов назначены Татьяна Шаршавицкая и Сослан Абисалов соответственно.
"Создание двух новых департаментов обеспечат эффективную работу по взаимодействию с туристической отраслью и повысят эффективность доведения федеральных мер поддержки до турбизнеса", — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, чьи слова приводятся в релизе.
По его словам, работа новых департаментов будет направлена на реализацию мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и создание условий для развития внутреннего туризма в стране.
"В задачи департамента развития туризма будет входить развитие туристического потенциала страны посредством создания условий для устойчивого роста отрасли, поддержания положительного имиджа и комплексного продвижения турпродуктов на российском и международном рынках.
В задачи департамента реализации проектов в сфере туризма — выработка и реализация государственной политики и нормативно-правового регулирования, координация деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности и осуществление госнадзора за деятельностью туроператоров", — пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.
https://1prime.ru/tourism/20221206/839075684.html