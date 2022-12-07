МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев обратился к губернаторам с просьбой запретить чиновникам, с учетом нынешней обстановки в стране и в мире, выезд за рубеж на новогодние праздники и рекомендовать отдыхать в России, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "Почта России" подготовила инфраструктуру к высокому спросу в Новый год

"Призываю запретить чиновникам выезжать из страны без какой-либо на то необходимости — дел государственной важности. В иных случаях все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны, внутреннего туризма и поддержке наших бойцов", — указано в обращении к главам субъектов.

По словам Хамзаева, в такое ответственное для страны время каждый чиновник, представитель исполнительной и законодательной власти должен задать себе вопрос, "насколько корректно отдыхать в эти дни".

"Это вопрос не только моральной этики, но и безопасности. Никто не может гарантировать полную безопасность нашим гражданам-чиновникам, особенно в условиях развязанной во всем мире оголтелой русофобии и гибридной формы войны", — добавил он.

Депутат также просит губернаторов рекомендовать чиновникам отдыхать именно внутри России — в своем регионе или другом субъекте РФ. Парламентарий считает, что такая инициатива будет отмечена в обществе и станет еще одним поводом для "сближения власти и общества".

Подобную инициативу, но без обращения к главам российских регионов, Хамзаев предлагал годом ранее. Тогда политик предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в период новогодних праздников с целью развития внутреннего туризма и чтобы понять "болевые точки" в этой сфере. По словам депутата, многие чиновники поддержали инициативу.

"В прошлом году, ещё до начала специальной военной операции многие мои коллеги, депутаты, главы регионов отказались от выездов за границу в пользу отдыха в России. Это позитивный тренд, который надо усиливать и продвигать в среде чиновников и всего государственного аппарата", — пояснил он.

Несмотря на то что в этом году предложение вызвано больше ситуацией в стране и в мире, в том числе по соображениям безопасности, парламентарий по-прежнему считает, что инициатива может способствовать и развитию туризма в России. Чем больше чиновники будут отдыхать в РФ, тем активнее будет развиваться внутренний туризм, маршруты и инфраструктура, резюмировал он.