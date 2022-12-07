МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Туристический бизнес Крыма и Севастополя получить до конца текущей недели 1,6 миллиарда рублей, которые кабмин выделил региону после ЧП на Крымском мосту, а также в связи с закрытием аэропорта, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России. Чернышенко предрек рост турпотока по России зимой

Российское правительство выделило более 1,6 миллиарда рублей туристическому бизнесу Крыма и Севастополя, который испытывает трудности в нынешней ситуации, об этом в начале ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"До конца этой недели переведем 1,6 миллиарда рублей в Крым и Севастополь. Эти деньги пойдут на единовременные выплаты для 1,5 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей. За этими цифрами поддержка 53 тысяч людей, занятых в сфере туризма. Ожидаем от регионов утверждения правил представления субсидий", — сказал Решетников, слова которого привели в сообщении ведомства.

По словам министра, это точечные решения по поддержке бизнеса в регионах, работающих в условиях ограничения транспортной доступности. Решетников также сообщил, что до 18 регионов довели 500 миллионов рублей для оплаты социальных сертификатов на бесплатные путешествия для школьников 5-9 классов.

Глава Минэкономразвития также сообщил, что был сохранен привычный порядок получения госуслуг, что позволило туркомпаниям не приостанавливать работу. "За последние 1,5 месяца получили и рассмотрели почти 700 обращений от бизнеса. Например, на обновление информации в реестре туроператоров поступило почти 600 заявок. Практически все корректировки были внесены. На получение нулевого НДС от бизнеса пришло 20 заявок, одобрили 12 из них", — отметил министр.

Помимо этого Решетников сообщил, что до конца года Минэкономразвития представит на рассмотрение правительства законопроекты по регулированию деятельности гостевых домов и кемпингов. Сейчас они находятся на согласовании профильных ведомств. "Работу по поддержке бизнеса, донастройке под него инструментов поддержки продолжим. Все обязательства будут выполнены. Ждем, что активнее в повестку по развитию туризма включатся регионы. Все инструменты для этого со стороны правительства созданы. Рассчитываем на инициативность управленческих команд", — заключил он.