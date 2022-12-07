МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Алла Салаева заявила РИА Новости, что поправки комитета Госдумы по туризму в закон о регулировании корпоративных отношений помогут разработать механизмы, позволяющие обезопасить туроператоров от банкротства, а туристов, что приобрели путевки до 24 декабря 2022 года, от сгорания денежных средств. Туротрасль надеется на помощь властей в получении средств за вывоз туристов

"Сегодня комитет Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений поддержал наши с коллегами поправки. Комитет по туризму разработал механизмы, позволяющий обезопасить туроператоров от банкротства, а туристов, что приобрели путевки до 24 декабря 2022 года, от сгорания денежных средств", — сказала она.

По словам депутата, у туристов есть выбор – вернуть средства или приобрести на равнозначную сумму новую путевку. "Право туроператоров – на отсрочку выплаты средств за туры, также заключенные до 24 февраля 2022 года", — добавила парламентарий.

Как сказала Салаева, туриндустрия сталкивается с рядом вызовов на сегодняшний день.

"Сообщение было приостановлено между беспрецедентным количеством стран. Заложниками ситуации стали обе стороны финансовых отношений. Нововведения в законе сбалансирует это напряжение. Российский турист выбирает путешествия внутри страны, под запросы подтягиваются регионы – многим есть что предложить, достойное, конкурентное. Справиться с ситуацией "замороженных" туров и вывода из них средств можно будет проще", — подчеркнула она.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 23 ноября и предусматривает "продление специального регулирования в сфере корпоративных отношений, а также в части стимулирования деятельности арендаторов, приостановивших деятельность, освобождения арендных площадей для иных арендаторов, в сферах социального развития, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта, строительства и иных".