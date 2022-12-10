СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — ПРАЙМ. Новый год и рождественские каникулы в Крыму будут более выгодными для гостей полуострова, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко. Крымские отели выиграли главные награды Национальной гостиничной премии

"Зимний отдых в Крыму сейчас более выгодный для наших гостей, предприятия туротрасли, объединившись в единую кампанию "Новый год в Крыму как дома", делают спецпредложения и скидки до 30-40%, но стоит поторопиться, так как топовые отели и санатории уже загружены на 80-90%", — отметил Волченко.

По его словам, по сравнению с прошлым годом цены на отдых значительно снижены, и найти предложения можно в соответствии со своими предпочтениями. Так, например, стоимость номера в санаториях начинается от 2 тысяч 300 рублей в сутки, в малых отелях от 1 тысячи 500 рублей в сутки, в отелях категории 4 звезды от 3 тысяч 360 рублей в сутки; в пятизвездочных отелях от 9 тысяч рублей в сутки. По словам Волченко, это в среднем, на 36% ниже, чем в других регионах.

Министр отметил, что логистические цепочки выстроены, добавлены поезда, поэтому на новогодние праздники Крым рассчитывает на туристический поток, соответствующий уровню прошлых лет. В ГД поддержали поправки, которые обезопасят туристов от сгорания средств

Новогодние и рождественские праздники в Крыму будут менее шумные, будет потрачено меньше бюджетных средств. Но тем не менее, Новый год в Крыму обязательно состоится, он будет красивым ярким и красочным на территории гостиниц и санаториев, там будут программы, нацеленные на семейные традиции, детские праздники, все будет "тепло и по-семейному", отметил министр.