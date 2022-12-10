СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — ПРАЙМ. Министерство курортов и туризма Крыма начало прием заявок от крымских отельеров на адресные меры поддержки правительства России для предприятий и предпринимателей туристкой индустрии полуострова, сообщил глава ведомства Вадим Волченко. В Крыму заявили, что отдых на Новый год и Рождество будет выгоден гостям

Крыму федеральным центром в 2022 году выделен 1,497 миллиарда рублей на предоставление мер государственной поддержки предприятиям туристской индустрии.

"С сегодняшнего дня начался приём заявок для получения мер поддержки, направленных на сохранение прежде всего штатной численности предприятий санаторно-курортной отрасли. Это абсолютно беспрецедентная история, действует она только в Крыму и в Севастополе", — сообщил журналистам Волченко.

Бизнес может получить субсидию в размере 2-х МРОТ на 1 работника, что позволит сохранить трудовые коллективы и предотвратить прекращение работы предприятий туротрасли. Получившее поддержку предприятие или предприниматель берет на себя обязательство сохранить количество работников по состоянию на 1 апреля 2023 года не менее 80% среднесписочной их численности или снизить не более чем на 2 человека (для индивидуальных предпринимателей) по отношению к количеству работников, занятых у получателя меры поддержки, по состоянию на 1 ноября 2022 года.

По данным крымских властей, воспользоваться помощью федерального центра смогут не менее 1250 субъектов хозяйствования, где задействованы порядка 49 тысяч работников.