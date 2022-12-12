В "Турпомощи" заявили, что жалоб отдыхающих из-за наводнений в Анталье нет
Глава "Турпомощи": отказов от туров и жалоб в связи с наводнениями в Анталье нет
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Отказов от туров и жалоб в связи с подтоплениями в Анталье от российских туристов не поступало, сейчас в Турции низкий сезон, всплеск спроса ожидается ближе к Новому году, заявил журналистам директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.
Ливень вызвал наводнение в турецкой курортной провинции Анталья в ночь на понедельник: паводком смыло машины, есть разрушенные мосты, местные власти района Кумлуджа заявляют, что "не сталкивались с такой ситуацией пятьдесят лет", сообщила в понедельник газета Star.
"Мы на связи с организованными туристами. Никто нигде программы не меняет, возвратов нет и отказов от туров нет", — сказал Осауленко.
"Мы сейчас находимся на пике спада потоков. Все основные потоки у нас пойдут чуть позже к Новому году, поэтому российских туристов там (в Анталье — ред.) сейчас немного. Но тем не менее ситуация всегда находится под контролем. Туроператоры все на связи со своими организованными туристами", — добавил он.
https://1prime.ru/tourism/20221212/839139436.html
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