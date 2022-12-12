МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Отказов от туров и жалоб в связи с подтоплениями в Анталье от российских туристов не поступало, сейчас в Турции низкий сезон, всплеск спроса ожидается ближе к Новому году, заявил журналистам директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко. МЭР распределит средства на вывоз туристов до конца года

Ливень вызвал наводнение в турецкой курортной провинции Анталья в ночь на понедельник: паводком смыло машины, есть разрушенные мосты, местные власти района Кумлуджа заявляют, что "не сталкивались с такой ситуацией пятьдесят лет", сообщила в понедельник газета Star.

"Мы на связи с организованными туристами. Никто нигде программы не меняет, возвратов нет и отказов от туров нет", — сказал Осауленко.

"Мы сейчас находимся на пике спада потоков. Все основные потоки у нас пойдут чуть позже к Новому году, поэтому российских туристов там (в Анталье — ред.) сейчас немного. Но тем не менее ситуация всегда находится под контролем. Туроператоры все на связи со своими организованными туристами", — добавил он.