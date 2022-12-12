МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Туристический поток в Турцию из России, при условии увеличения авиаперевозки, может в 2023 году составить порядка 7 миллионов человек против около 5 миллионов человек по итогам текущего года, заявил журналистам в кулуарах XIX съезда Российского союза туриндустрии (РСТ) вице-президент союза Дмитрий Горин. Туроператоры отметили рост спроса на поездки по России на Новый год

"Мы можем, если будет хороший сезон, отправить (в 2023 году — ред.) 7 миллионов туристов российскими и иностранными авиакомпаниями. Поэтому при тенденции повышения спроса и том, что другие страны ограничены, у Турции есть все возможности получить на 2 миллиона туристов больше. Соответственно, на 2 миллиона нужно увеличить количество кресел. Если не будет дополнительных ограничений. Спрос позволяет", — сказал Горин.

Он уточнил, что в 2022 году в условиях ограниченности международного сообщения Турция была самым востребованным направлением. "Если в начале сезона российские и иностранные авиакомпании выполняли 200 рейсов, то в разгар сезона это было 750 рейсов. Благодаря этой квоте в этом году в Турцию отправится не менее 5 миллионов человек, и даже больше", — уточнил вице-президент РСТ.

Он добавил, что в этом году планировалось, что в Турцию отправится порядка 3-3,5 миллиона туристов из России, но расширение перевозки позволило увеличить и эту цифру.

Горин также сообщил, что в увеличении перевозки нуждаются и другие зарубежные направления, в том числе Таиланд. Эта страна вошла в топ продаж на текущий зимний сезон. Так, в ноябре, по сравнению с октябрем, количество туристов из России увеличилось в два раза и составило 109 тысяч человек. Общий потенциал Таиланда — прием 1,5 миллиона россиян в год. "Перевозку в Таиланд надо увеличивать на 20-30% в этом сезоне, так как впереди у страны высокий сезон", — указал вице-президент союза.