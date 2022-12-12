Исследование: 86 процентов россиян путешествовали только внутри страны в 2022 году
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Около 86% взрослых россиян, путешествовавших в 2022 году, занимались только внутренним туризмом, не выезжая за границу, в то же время доля граждан, которые совершали лишь поездки за рубеж — только 2%, сообщил гендиректор сервиса бронирования отелей "МТС Travel" Вадим Мельников на пленарном заседании XIX съезда РСТ.
Он пояснил, что сервис посчитал количество взрослых путешественников, сделав выборку из сим-карт МТС, которые пересекали домашний регион и оставались за его пределами больше одной ночи.
"Мы видим, что примерно 70 миллионов взрослых россиян в этом году выезжали за пределы своего региона хотя бы на одну ночь. Примерно 86% людей путешествовали только по России, 2% только за рубежом и примерно 12% путешествовали и по России, и за рубежом. Это данные за 11 месяцев этого года", — сказал Мельников.
Он также отметил, что примерно 43% путешественников совершали короткие поездки по России на один-три дня. В то время как в длинные поездки по РФ отправлялось всего 17% туристов.
Мельников также сообщил, что в 2022 году примерно 10 миллионов путешественников выезжали за рубеж. В лидерах — Турция, Казахстан, Белоруссия, Абхазия, Египет. А согласно исследованию компании, в 2023 году 77% россиян хотели бы отправиться в путешествие по РФ или за рубеж.
https://1prime.ru/tourism/20221212/839142129.html