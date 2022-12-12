МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Около 86% взрослых россиян, путешествовавших в 2022 году, занимались только внутренним туризмом, не выезжая за границу, в то же время доля граждан, которые совершали лишь поездки за рубеж — только 2%, сообщил гендиректор сервиса бронирования отелей "МТС Travel" Вадим Мельников на пленарном заседании XIX съезда РСТ. МЭР распределит средства на вывоз туристов до конца года

Он пояснил, что сервис посчитал количество взрослых путешественников, сделав выборку из сим-карт МТС, которые пересекали домашний регион и оставались за его пределами больше одной ночи.

"Мы видим, что примерно 70 миллионов взрослых россиян в этом году выезжали за пределы своего региона хотя бы на одну ночь. Примерно 86% людей путешествовали только по России, 2% только за рубежом и примерно 12% путешествовали и по России, и за рубежом. Это данные за 11 месяцев этого года", — сказал Мельников.

Он также отметил, что примерно 43% путешественников совершали короткие поездки по России на один-три дня. В то время как в длинные поездки по РФ отправлялось всего 17% туристов.

Мельников также сообщил, что в 2022 году примерно 10 миллионов путешественников выезжали за рубеж. В лидерах — Турция, Казахстан, Белоруссия, Абхазия, Египет. А согласно исследованию компании, в 2023 году 77% россиян хотели бы отправиться в путешествие по РФ или за рубеж.