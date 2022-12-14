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2022-12-14T09:44:35+03:00
2022
https://1prime.ru/tourism/20221214/839162640.html
Турция введет налог на проживание туристов
Туризм
Новости
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Путешественникам, приезжающим в Турцию, с нового года придется платить налог на проживание, передает телеканал NTV. Согласно информации, его придется уплатить туристам,... ПРАЙМ, 14.12.2022
бизнес, новости, туризм, турция, туризм, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Путешественникам, приезжающим в Турцию, с нового года придется платить налог на проживание, передает телеканал NTV.
Согласно информации, его придется уплатить туристам, останавливающимся в гостинице, мотеле, гостевом доме, курортном поселке, бутик-отеле, кемпинге, базе отдыха, высокогорном доме.
Мера не распространится на ночлежки, а также на размещение студентов в общежитиях и хостелах. Кроем того, под ее действие не попадут дипломаты из иностранных государств.
Ставка налога составит два процента.