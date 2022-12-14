МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Путешественникам, приезжающим в Турцию, с нового года придется платить налог на проживание, передает телеканал NTV. МЭР распределит средства на вывоз туристов до конца года

Согласно информации, его придется уплатить туристам, останавливающимся в гостинице, мотеле, гостевом доме, курортном поселке, бутик-отеле, кемпинге, базе отдыха, высокогорном доме.

Мера не распространится на ночлежки, а также на размещение студентов в общежитиях и хостелах. Кроем того, под ее действие не попадут дипломаты из иностранных государств.

Ставка налога составит два процента.