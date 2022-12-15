МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Перспективным направлением сотрудничества для России и Венесуэлы является организация туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Венесуэла возобновит кредитование туристических компаний в валюте

"Перспективным направлением считаем также организацию гостиничной и другой туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах", — сказал Новак на заседании российско-венесуэльской межправкомиссии.

Он добавил, что важным событием для развития сотрудничества в сфере туризма стало установление прямого авиасообщения между Москвой и Каракасом.

"Российские граждане активно осваивают туристические места в Венесуэле, остров Маргарита. С момента запуска в прошлом году прямых чартерных программ Венесуэлу посетили порядка 16 тысяч россиян. Благодаря совместным усилиям 1 октября этого года стартовали прямые чартерные рейсы, выполняемые российской авиакомпанией Nord Wind", — рассказал Новак.

Министр транспорта Венесуэлы Рамон Веласкес, в свою очередь, заметил, что рейс между странами с технической остановкой со следующего квартала снова станет прямым. "Мы готовим наших пилотов, сертифицируем наши самолеты, чтобы выполнить эту задачу", — сказал Веласкес.

Говоря о морском транспорте, он отметил, что стороны подпишут "соглашение, которое позволит укрепить безопасность на море, обеспечить защиту окружающей среды".

Те суда, которые есть сегодня в Венесуэле, добавил министр, позволят урегулировать вопросы транспортировки морским путем.

Он также поблагодарил российскую сторону за принятие механизмов, которые позволят сократить стоимость перелетов, что даст возможность увеличить их число.

Вместе с тем Новак сообщил, что Россия и Венесуэла работают над открытием доступа к рынкам обеих стран большего числа производителей сельхозпродукции, запланировали обширную работу в этом направлении на 2023 год.

"В целях диверсификации и увеличения торгового оборота в настоящее время ведется активное взаимодействие по вопросу открытия взаимного доступа на рынки для российских и венесуэльских сельхозпроизводителей. В ноябре этого года открыли доступ 7 венесуэльским экспортерам рыбной отрасли. На 2023 год предстоит большая работа в этом направлении, интерес к поставкам проявляют более 50 российских и свыше 40 венесуэльских мясо-, рыбо- и молочных предприятий", — сказал Новак.

Вице-премьер добавил, что продолжается рост объемов экспорта российских удобрений для агропромышленного сектора Венесуэлы. В этом году он увеличился уже на 12%.

При этом Новак заявил, что Россия готова поставлять в Венесуэлу лекарства для страдающих онкологическими заболеваниями, а в 2024 году планируется запуск в Венесуэле модернизированного производства инсулина.

"Динамично развивается сотрудничество в фармацевтической отрасли. В Венесуэле зарегистрировано за последнее время 11 российских лекарств и вакцин. Готовы поставлять российские лекарства для онкологических заболеваний… А после нового года будет поставлено 1 миллион 500 тысяч противогриппозных вакцин", — сказал Новак.

Знаковым проектом является модернизация производства инсулина в Венесуэле по российским технологиям, также заметил вице-премьер. "Это позволит создать более 570 высококвалифицированных рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2024 год", — уточнил Новак.

Он также сообщил, что Россия работает над созданием в Венесуэле совместного центра по изучению и профилактике инфекционных заболеваний.