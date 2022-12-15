МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Потери от отсутствия российских туристов в различных странах Европы составят до одного миллиарда евро, сообщил в беседе с "Лентой.ру" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Туроператоры ожидают рост числа поездок россиян в Турцию в 2023 году

По его данным, все государства, где основным туристическим контингентом были гости из России, понесли заметные потери.

"Достаточно сказать, что благополучная Турция, куда россияне ездили чаще всего, потеряла почти половину. Также удар пришелся на Средиземноморские страны — они потеряли по миллиарду евро, это Испания, Италия, Греция, а также Франция, Германия", — отметил вице-президент РСТ, добавив, что Финляндия потеряла более 300 миллионов евро, особенно остро почувствовали потери в приграничных районах, которые во многом жили именно за счет туристов из России.

"Кроме того, наши путешественники входили в тройку тех, кто активнее всего занимался шопингом наряду с туристами из Китая и Арабских Эмиратов. Также россияне покупали много дополнительных услуг, экскурсий. Так что сильно пострадал не только туризм, но и транспорт, другие смежные отрасли", — заключил Барзыкин