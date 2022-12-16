МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Cosmos Hotel Group, входящая в группу АФК "Система", и правительство Камчатского края заключили соглашение, в рамках которого планируется создание всесезонного горнолыжного курорта в регионе, сообщает компания. АФК "Система" отчиталась о росте выручки в третьем квартале

"Cosmos Hotel Group и Правительство Камчатского края заключили соглашение на реализацию на территории региона инвестиционных проектов по созданию всесезонного горнолыжного курорта "Гора Морозная". В рамках соглашения на полуострове планируется создание трёх курортных объектов. Один на территории горы "Морозной", два других – на территории инвестиционной площадки "Зеленовские озерки", — говорится в сообщении.

При этом, согласно информации на официальном сайте Камчатского края, сумма инвестиций в проект может составить более трех миллиардов рублей. "Инвестор рассматривает возможность вложить в создание всесезонного горнолыжного курорта "Гора Морозная" более трёх миллиардов рублей. Кроме модернизации действующего оборудования и установки современных подъёмников, инвестор планирует обустроить нескольких специализированных трасс для спуска, построить две гостиницы, ресторан и кафе", — отметил председатель правительства Камчатского края Евгений Чекин.

Он также подчеркнул, что в соглашении закреплено сохранение инфраструктуры спортивной школы олимпийского резерва "Морозная" и приоритетных возможностей для тренировок. При этом в ходе реализации инвестпроекта будет улучшена спортивно-тренировочная база для спортивной школы.

Кроме того, предусмотренно создание на территории инвестиционной площадки "Зеленовские озерки" ещё двух курортов: круглогодичного и медицинского спа-курорта.