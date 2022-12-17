МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Клиенты компании Tez Tour смогут получить компенсацию средств за туры в Египет, если им не удалось вылететь в период с 15 по 19 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора. iFly отменила рейсы в Египет по 19 декабря

"Клиентам туроператора, чьи вылеты были запланированы на соответствующие даты, будет произведен возврат денежных средств по приобретенным турам в полном объеме", — говорится в сообщении.

Тем, кто сейчас не может вернуться в Россию из Египта, направят уведомления с условиями и датами обратного вылета. В данный момент таких туристов заселили в отели "пять звезд" с питанием.

Авиакомпания iFly с 15 декабря перенесла или отменила все свои рейсы в Египет из-за того, что Иордания закрыла свое небо для российских перевозчиков. Воспользоваться альтернативным маршрутом через Сирию iFly не может, поскольку у компании нет необходимого разрешения Федерального агентства воздушного транспорта.

Позже iFly заявила, что работает над решением проблемы, к процессу подключилась Росавиация.