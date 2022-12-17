АНТАЛЬЯ, 17 дек — ПРАЙМ. Туроператор Fun&Sun вывезет в субботу около 150 своих клиентов, которые застряли в Египте из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly, перевозку осуществит авиакомпания Red Wings, заявил журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов.

Самолет в небе.

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"Наших туристов было порядка 150 человек. Мы сегодня должны вывезти на Red Wings в Санкт-Петербург, а затем отправим в Москву и Екатеринбург. Тем, кто решит остаться, мы обеспечим питание и проживание", — сказал Рубцов.

Позже в пресс-службе туроператора уточнили, что конкретные маршруты пока находятся в проработке.

"Туристы Fun&Sun вернутся на родину в ближайшие дни. Конкретные маршруты возврата сейчас прорабатываются", — отметили в пресс-службе.

С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.