АНТАЛЬЯ, 17 дек — ПРАЙМ. Туроператор Fun&Sun вывезет в субботу около 150 своих клиентов, которые застряли в Египте из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly, перевозку осуществит авиакомпания Red Wings, заявил журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов. Власти выделили дополнительные средства на организацию воздушного движения

"Наших туристов было порядка 150 человек. Мы сегодня должны вывезти на Red Wings в Санкт-Петербург, а затем отправим в Москву и Екатеринбург. Тем, кто решит остаться, мы обеспечим питание и проживание", — сказал Рубцов.

Позже в пресс-службе туроператора уточнили, что конкретные маршруты пока находятся в проработке.

"Туристы Fun&Sun вернутся на родину в ближайшие дни. Конкретные маршруты возврата сейчас прорабатываются", — отметили в пресс-службе.

С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.