МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Туроператор Fun&Sun планирует в следующем году предложить россиянам путевки во Вьетнам на прямых рейсах, заявил журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов. Туроператор Fun&Sun рассказал о планах по вывозу клиентов из Египта

"Сейчас есть полетная программа через Казахстан на Scat. Мы сейчас работаем над тем, чтобы организовать прямую полетную программу. Надеемся, что до нового года будет уже понимание по ней", — сообщил Рубцов.

Он добавил, что на данный момент спрос на туры во Вьетнам через Казахстан высокий.

Рубцов также отметил, что туроператор намерен расширить в будущем году и межрегиональную составляющую по чартерным программам по России.