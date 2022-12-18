ХУРГАДА (Египет), 18 дек — ПРАЙМ. Около 350 человек из тех, кто уже несколько дней не может вылететь в Москву из египетского курорта Хургада, смогут улететь в воскресенье вечером, сообщил представитель Tez Tour в отеле. Туроператор Fun&Sun рассказал о планах по вывозу клиентов из Египта

"Вот семь страниц со списками туристов, ищите и отмечайте себя, вылет сегодня в 20.00 (по местному времени, 21.00 мск)", — сказал представитель турфирмы.

Накануне из Хургады из числа тех, кто также не мог вернуться на родину, были отправлены около 40 человек в Санкт-Петербург.

Ранее сами туристы рассказали РИА Новости, что первый вывозной рейс в Москву назначен на вечер 18 декабря.

"Вчера человек 40 улетели в Питер. Сегодня знакомым по отелю пришли сообщения, что вылет в 20.10 авиакомпанией Red Wings, это те, с кем прилетела я и должна была улететь 15 декабря", — рассказала москвичка Ирина, клиентка туроператора Tez Tour.

По ее словам, вечером в субботу представители Tez Tour в отеле, где находятся сейчас все застрявшие туристы, сообщили, что есть список людей, которые могут вылететь в Санкт-Петербург. Несколько семей отказались от перелета таким маршрутом. Эксперты подсчитали, сколько потеряет Европа без российских туристов

"Мы из Петербурга, но приезжали во Внуково на машине, и она ждёт нас там", — рассказал РИА Новости один из туристов.

Другая семья рассказала, что отказалась от этого рейса, так как им надо в Москву, а билеты из Санкт-Петербурга обойдутся им слишком дорого.

Клиенты другого туроператора – Fun&Sun, также не сумевшие вылететь из Египта, накануне должны были улететь в Санкт-Петербург, а сегодня – в Москву, рассказывали ранее РИА Новости в пресс-службе компании.

С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.