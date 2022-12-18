МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Россияне, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon, для возвращения всех туристов из Египта потребуется порядка 15 вывозных рейсов с 18 по 21 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour. "Шереметьево" предупредил о возможных задержках из-за снегопада

"По данным авиакомпании iFly, наши соотечественники, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии", — сообщили в пресс-службе, уточнив, что первый рейс авиакомпании Red Wings "вылетел сегодня, 18 декабря, в 01.00 по местному времени из Шарм-эш-Шейха".

"В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация порядка 15 вывозных рейсов. Вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря", — добавили в Tez Tour.

В пресс-службе уточнили, что первый рейс Red Wings в Москву доставил на родину более 400 туристов, около 330 из которых — клиенты Tez Tour. "Также около 8 утра по московскому времени рейсом WZ3034 в Санкт-Петербург прибыли 70 клиентов туроператора. В 20.10 по местному времени ожидается вылет рейса WZ3044 из Хургады в Москву. На нём планируется перевезти более 360 туристов Tez Tour", — пояснили в компании.

Авиакомпания iFly продолжает прикладывать "максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным Агентством Воздушного Транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря", добавили в пресс-службе Tez Tour.

С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.