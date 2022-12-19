МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour, что вынуждена отменить вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, запланированные на 20 и 21 декабря, при этом вывозные рейсы выполняются в плановом режиме — в Россию вернулось почти 1500 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора. Туроператор Fun&Sun рассказал о планах по вывозу клиентов из Египта

"Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 20 и 21 декабря", — говорится в сообщении.

"Вывозные рейсы для туристов, которые пребывают на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полётной программы на этом направлении с 15 декабря, выполняются в плановом режиме. На данный момент в Россию вернулось уже почти 1500 человек", — добавили в Tez Tour.

Отмечается, что в ближайшие дни клиенты туроператора смогут вылететь в Москву на бортах авиакомпании Egypt Air, Red Wings и Corendon. Как ранее и сообщалось — в общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация свыше 15 рейсов.

С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей.

Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.