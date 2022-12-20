МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Продажи туров в Египет из-за отмены рейсов авиакомпании IFly не остановились, аннуляций нет, спрос на Новый год стабильный, сообщили РИА Новости представители отрасли. iFly отменила рейсы в Египет 20 и 21 декабря

С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты, после чего компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 21 декабря.

"Однако эта ситуация практически не повлияла на продажи Египта", — сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

С этим мнением согласился и директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. "У нас больших проблем в связи с этим нет", — подчеркнул он.

Информацию подтвердили и в "Интуристе". "Продажи туров в Египет не останавливались, в данный момент закрываются последние места на новогодние вылеты. Звонков и запросов от агентов и туристов о статусе выполнения рейсов поступает очень много, но аннуляций туров мы не фиксируем. Наоборот, приходят срочные брони с вылетом буквально за пять-семь часов до рейса. Прикладываем все усилия, чтобы срочно подтвердить места с желаемым отелем и отправить туристов на отдых", — сообщили в туроператоре.

В "Интуристе" отметили, что Египет занимает первое место среди зимних направлений. "Его доля составляет около 27% от всех проданных зимних туров. Наша полетная программа осуществляется на крыльях авиакомпаний Red Wings, Azur Air, Egypt Air. Все они продолжают вылеты на курорты Красного моря согласно расписанию", — указали в компании.