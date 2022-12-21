МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Туроператор Tez Tour намерен до конца этой недели вернуть в Россию основную часть туристов, отдыхающих в Египте по его линии, сообщили РИА Новости в компании. СК "Согласие" продлила страховки застрявшим в Египте туристам Tez Tour

"На сегодня в Россию вернулись около 4 тысяч туристов. До конца недели Tez tour планирует вернуть большую часть отдыхающих в Египте российских туристов", — говорится в релизе.

С минувшего четверга, 15 декабря, авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей.

Росавиация 15 декабря сообщала, что согласовывает маршрут, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. Позже, 16 декабря, ведомство отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты, после чего компания объявила об отмене рейсов в Египет по 21 декабря.