МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Туристическую отрасль в этом году штормило так же, как и всю страну. С одной стороны, отмена ковидных ограничений, с другой – закрытое небо стран Европы и юга России, проблемы с обслуживанием самолетов, неожиданное упразднение Ростуризма и под занавес — тысячи россиян, застрявших на курортах Египта. О том, как туроператоры пережили этот год и на что надеются в 2023-м, представители отрасли рассказали РИА Новости. Tez Tour вернет домой большинство своих туристов из Египта до конца недели

На рынок внутреннего туризма в первую очередь повлияло окончательное снятие ковидных ограничений. Еще год назад заселиться в отеле и посидеть в ресторане Краснодарского края можно было только по QR-коду, однако в этом году туристы смогли наконец поехать в любой регион без ограничений. Восстановительный рост турпотока оказался довольно велик — плюс 35% в Санкт-Петербурге, около 30% — в Москве. Большинство регионов добавили 10-20% к прошлогодним результатам и превзошли уровень 2019 года. А путевки по России подорожали в 2022 году в среднем на 10-15%.

"В целом по стране мы вышли на показатели 2019 года по количеству поездок. К концу года ожидаем турпоток на уровне 65 миллионов поездок", — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Вместе с тем спустя два года после начала пандемии турбизнес в первой половине 2022 года вновь был вынужден очень быстро перестроиться — многим в индустрии пришлось развернуться на 180 градусов и побежать по другому вектору. Кто-то даже изменил название, в частности туроператор "TUI Россия" прекратил использование международного бренда и перешел на собственный — Fun&Sun.

Многие операторы еще шире открыли для себя внутренний туризм, даже те, кто раньше специализировался исключительно на выездных направлениях. "Мы больше чем в два раза увеличивали количество программ по России. В 2022 году реализовали 20 чартерных экскурсионных направлений и перевезли полмиллиона туристов", — отметил гендиректор Fun&Sun Владимир Рубцов.

При этом негативно сказалось на турпотоках в Крым, Анапу и другие южные города закрытие аэропортов юга России. Полуостров, в частности, потерял до половины туристов этим летом. Полностью заместить авиаперелеты доставкой туристов по железной дороге не удалось. "Два года пандемии уже нанесли инвестиционному процессу серьезный удар, текущая ситуация также сложна для инвестирования. Надеемся на помощь государства, снижение стоимости кредитов. Инструменты для этого имеются", — добавил Ромашкин.

ПАЛКИ В КОЛЕСАХ ТУРИЗМА

Если внутренний туризм на фоне событий 2022 года только рос и развивался, то зарубежный оказался на грани катастрофы. Из-за закрытия неба Европы в конце февраля почти 30 тысяч россиян, по данным АТОР, застряли в странах ЕС, США и на Карибах. Вывозом занимались туроператоры и сразу три ведомства — Ростуризм, МИД и Росавиация, но трудностей все равно было не избежать — горячая линия для туристов часто не работала, как и приложение "Зарубежный помощник".

На этом беды выездного туризма не кончились. В начале июня туристы из-за ареста самолета "Аэрофлота" на несколько дней застряли на Шри-Ланке. После этого отечественный перевозчик временно приостановил полеты в это государство и вернул лишь в октябре.

В сентябре почти 100 россиян застряли на несколько дней в Иране из-за поломки самолета авиакомпании Conviasa, которая выполняла рейс из Москвы в Венесуэлу. Проблему туристов решала лично тогда еще глава Ростуризма Зарина Догузова, договаривавшаяся об оперативной выдаче виз, чтобы россияне смогли хотя бы выехать из аэропорта и переночевать в отеле.

Финальным аккордом этого года стали тысячи россиян, застрявшие на курортах Египта на несколько суток из-за закрытия неба Иордании для авиакомпании iFly. Авиакомпания намеревалась изменить маршрут и полететь через Сирию, однако Росавиация такого допуска не дала. В итоге для вывоза туристов понадобилось 15 рейсов и три авиакомпании — Egypt Air, Corendon и Red Wings. iFly же отменила все ближайшие рейсы в Египет и начала проработку альтернативного маршрута.

РЕИНКАРНАЦИЯ ВЫЕЗДА

Новые санкции ЕС резко сократили ассортимент зарубежных направлений, доступных для россиян. Какое-то время чартеров не было вовсе, туры в Европу сошли на нет. Туроператоры практически с нуля создавали базу для туристических программ, искали перевозчиков, налаживали оплату за рубежом.

"Авиаперевозки было недостаточно, особенно в первом полугодии, цены выросли, время в полете тоже. Но, несмотря на это, общее количество стран, в которые отправлялись на отдых наши клиенты, превысило показатели двух прошлых лет. При этом нам хотелось бы, чтобы в следующем году ассортимент предложений расширился, как и возможности по авиаперевозке", — сказал гендиректор "Tez Tour Россия" Воскан Арзуманов.

Заметное сокращение количества чартерных рейсов за рубеж и сопутствующие ограничения привели к тому, что туристы стали летать регулярными рейсами, а туроператоры — активно работать над расширением линейки предложений. "За год мы получили семикратный рост количества бронирований туров на базе регулярной перевозки, в том числе стыковочными. Рост интереса к такому продукту привел нас к работе с новыми направлениями, например, с Казахстаном, Узбекистаном, Катаром, Оманом, Бахрейном", — рассказал директор департамента информационной политики Anex Tour Константин Гулевич.

Работу туроператоров сегодня затрудняет невозможность оплаты российскими картами за рубежом, но отрасли удалось найти пути решения и этой проблемы. "Это затронуло как самостоятельное бронирование напрямую в отелях, так и покупку экскурсионных продуктов на отдыхе. Адаптироваться удалось, мы существенно увеличили количество объектов размещения, доступных для бронирования без перелета", — пояснил Гулевич.

Вместе с тем отсутствие возможности бронировать картами вернуло туроператорам клиентов. "Меньше туристов стало путешествовать самостоятельно, возросла ценность работы турагентов. Это связано с усложнением выбора и вариантов доступных перелетов. Да и туроператоров стали рассматривать шире, чем просто как покупку готового пакета", — сказал Гулевич.

Положительно на внешнем туризме сказалось то, что все больше стран стали отменять ковидные меры безопасности, и на российский рынок полноценно вернулись долгожданные Таиланд, Шри-Ланка, Гоа, Венесуэла. Сегодня они уже уверенно возвращают себе былую популярность. Туры туда активно покупают, так же активно расширяются предложение и авиаперевозка.

Кроме того, в этом году появились новинки – путевки за оформлением банковских карт и шопинг-туры, в первую очередь, в Турцию, Армению, Белоруссию и Казахстан. Снижение курса валют было на руку российским путешественникам.

НОВЫЙ КУРАТОР — НОВЫЕ ЦЕЛИ

Для всей отрасли важным событием стало проведение в сентябре, впервые с 2015 года, Госсовета по туризму. На нем подняли все проблемные вопросы индустрии, а после были даны ключевые поручения, которые должны поставить отрасль на новые рельсы. В частности, поручения правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуску электронных виз, продлению программы туристического кешбэка, в том числе детского, а также созданию новых курортов вместимостью 10 миллионов человек.

Все эти вопросы теперь придется решать Минэкономразвития — после упразднения Ростуризма 20 октября именно этому министерству перешли все его полномочия. Освобождена была от должности и глава ведомства Зарина Догузова, которая руководила им с 2019 года. Куратором туристической отрасли в Минэкономразвития был назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Таким образом, в 2023 году туротрасль рассчитывает не только на рост продаж туров, но и на скорейшее включение в ее жизнь нового куратора. В первую очередь, от него ждут сохранения темпа и качества необходимых преобразований в индустрии. "Внутренний туризм на подъеме, нельзя останавливаться, работы предстоит много. Уже сейчас мы продаем путевки на лето-2023, и продажи идут существенно лучше — плюс 55% год к году. Это позволяет надеяться на успешный сезон", — отметил Ромашкин из АТОР.

Кроме того, отрасль в наступающем году ждет внедрения системы "Электронная путевка", субсидирования туроператорам блоков на регулярных рейсах по России, а также запуска чартерных поездов. В подвешенном состоянии остается вопрос с детским кешбэком. Средства в наступающем году на него не выделены, однако отрасль уверенна, что акцию нужно продолжать, пересмотрев ее условия и направив знаменитую программу только на социально-уязвимые слои населения и детей.

Туроператоры, при благоприятных обстоятельствах, также хотят вернуться к целенаправленному развитию и продолжить поиск новых ниш, разработку новых продуктов и выход на новые направления. Так, Fun&Sun намерен расширить чартерную программу по России и вовлечь в нее межрегиональную составляющую. Кроме того, компания впервые готовит круизный продукт по рекам России и намерена продолжить развивать горнолыжную концепцию Fun&Sun Ski — прорабатывается возможность открытия отеля на курорте Красная Поляна.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян подчеркнул, что в 2023 году турбизнес ждет увеличения программ в страны Юго-Восточной Азии и возвращение Латинской Америки.

"Самая большая проблема сейчас – боязнь планировать надолго, так как нет четкого понимания, сколько антироссийская повестка будет преобладать в умах иностранных политиков. Российский бизнес и российские туристы – самые большие оптимисты, поскольку даже в самые тяжелые месяцы продолжали верить и верят в лучшее и работают", — заключил он.