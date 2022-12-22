МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Турпоток в Республику Алтай по итогам этого года достигнет 2,5 миллиона человек, заявил глава региона Олег Хорохордин. Российский туризм раскрыл внутренние резервы

"Республика Алтай — привлекательный туристический регион, наш турпоток растет, несмотря на пандемию коронавируса, в этом году он превысит 2,5 миллиона туристов. Несмотря на большую территорию, наше население — малочисленное, 220 тысяч человек", — сказал он в рамках форума "Бизнес-диалог Россия – Индия".

Глава региона добавил, что Республика начала принимать в десять раз больше туристов, ожидая роста числа посетителей. Хорохордин подчеркнул, что туристам доступен любой вид отдыха, кроме моря.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года турпоток в регион составил 2 миллиона 186 тысяч человек. То есть, в 2022 году он вырос на 14%.

Кроме того, глава Республики отметил шестикратный рост пассажиропотока за последние четыре года. На этом фоне было принято решение построить международный терминал, чтобы туристы могли более "удобно и быстрее добираться до красот Республики Алтай".