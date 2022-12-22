Алтайские власти назвали объем турпотока в регион по итогам года
Глава Республики Алтай Хорохордин: турпоток составит 2,5 миллиона человек по итогам года
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Турпоток в Республику Алтай по итогам этого года достигнет 2,5 миллиона человек, заявил глава региона Олег Хорохордин.
"Республика Алтай — привлекательный туристический регион, наш турпоток растет, несмотря на пандемию коронавируса, в этом году он превысит 2,5 миллиона туристов. Несмотря на большую территорию, наше население — малочисленное, 220 тысяч человек", — сказал он в рамках форума "Бизнес-диалог Россия – Индия".
Глава региона добавил, что Республика начала принимать в десять раз больше туристов, ожидая роста числа посетителей. Хорохордин подчеркнул, что туристам доступен любой вид отдыха, кроме моря.
Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года турпоток в регион составил 2 миллиона 186 тысяч человек. То есть, в 2022 году он вырос на 14%.
Кроме того, глава Республики отметил шестикратный рост пассажиропотока за последние четыре года. На этом фоне было принято решение построить международный терминал, чтобы туристы могли более "удобно и быстрее добираться до красот Республики Алтай".
https://1prime.ru/tourism/20221222/839267779.html
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