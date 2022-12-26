Решетников предрек снижение выездного турпотока из России по итогам года
Решетников: выездной турпоток из России может упасть на 26 миллионов человек в 2022 году
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Выездной туристический поток из России по итогам 2022 года, скорее всего, сократится на 26 миллионов человек к аналогичному показателю за 2019 год, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью министр экономического развития Максим Решетников.
"По оценкам экспертов, выездной туристический поток по итогам года будет на 26 миллионов меньше, чем в доковидном 2019 году", — сказал Решетников.
Ранее в Ростуризме сообщали, что выездной турпоток в 2019 году составил 45,3 миллиона поездок. Таким образом, показатель может сократиться по итогам 2022 года примерно до 19 миллионов человек.
"Какие мы видим вызовы и на чем планируем концентрироваться? Первое — расширение предложения. Мы понимаем, что ограничение выездного туризма дало существенный импульс развитию внутреннего спроса. В прошлом году россияне могли летать в 80 стран, в этом — в 32", — добавил Решетников.
Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития.
https://1prime.ru/tourism/20221226/839314947.html
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