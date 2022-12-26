МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма", ответственным исполнителем вместо Минстроя определено министерство экономического развития, сообщила пресс-служба правительства. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году

"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в государственной программе "Развитие туризма". Ответственным исполнителем за реализацию этой программы вместо Минстроя определено министерство экономического развития", — говорится в сообщении.

В кабмине напомнили, что к Минэку перешли полномочия Ростуризма после того, как ведомство было упразднено указом президента в октябре 2022 года.

"Принятое решение позволит сконцентрировать административные и финансовые ресурсы для дальнейшего эффективного развития отрасли туризма в России", — отметили в правительстве.

Куратором этого блока в кабмине является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.