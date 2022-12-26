Мишустин утвердил изменения госпрограммы по туризму
Мишустин утвердил изменения госпрограммы по туризму, ответственным исполнителем стал МЭР
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма", ответственным исполнителем вместо Минстроя определено министерство экономического развития, сообщила пресс-служба правительства.
"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в государственной программе "Развитие туризма". Ответственным исполнителем за реализацию этой программы вместо Минстроя определено министерство экономического развития", — говорится в сообщении.
В кабмине напомнили, что к Минэку перешли полномочия Ростуризма после того, как ведомство было упразднено указом президента в октябре 2022 года.
"Принятое решение позволит сконцентрировать административные и финансовые ресурсы для дальнейшего эффективного развития отрасли туризма в России", — отметили в правительстве.
Куратором этого блока в кабмине является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
https://1prime.ru/tourism/20221226/839315616.html
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