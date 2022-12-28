МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "Карта туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России может появиться в ближайшее время, въезжающие в страну смогут быстро ее активировать и пользоваться для платежей, не входя в конфликт с международным законодательством, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Крыму подготовили новогодние скидки для туристов

Планы создать "Карту туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России озвучил в понедельник министр экономического развития Максим Решетников.

"Правительство поручило Минэкономразвития разработать такую карту. Она может быть виртуальной, может быть пластиковая карта "Мир", которая позволяет нерезиденту при въезде в страну быстро эту карту активировать, перевести на нее необходимое количество средств и уезжая, например, перевести их обратно, не входя в конфликт с международным законодательством. Центробанк активно занимается этим вопросом, нас поддерживает, и думаю, что в ближайшее время это будет сделано", — сказал Чернышенко в интервью телеканалу "Россия 24".

Он также уточнил, что за девять месяцев этого года более 7,5 миллионов иностранных граждан въехали в Россию.