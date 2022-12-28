Чернышенко анонсировал скорое появление "Карты туриста" для иностранцев
Чернышенко: платежная "Карта туриста" для иностранцев может появиться в ближайшее время
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "Карта туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России может появиться в ближайшее время, въезжающие в страну смогут быстро ее активировать и пользоваться для платежей, не входя в конфликт с международным законодательством, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Планы создать "Карту туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России озвучил в понедельник министр экономического развития Максим Решетников.
"Правительство поручило Минэкономразвития разработать такую карту. Она может быть виртуальной, может быть пластиковая карта "Мир", которая позволяет нерезиденту при въезде в страну быстро эту карту активировать, перевести на нее необходимое количество средств и уезжая, например, перевести их обратно, не входя в конфликт с международным законодательством. Центробанк активно занимается этим вопросом, нас поддерживает, и думаю, что в ближайшее время это будет сделано", — сказал Чернышенко в интервью телеканалу "Россия 24".
Он также уточнил, что за девять месяцев этого года более 7,5 миллионов иностранных граждан въехали в Россию.
https://1prime.ru/tourism/20221228/839333825.html
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