СОЧИ, 31 дек — ПРАЙМ. Турпоток в Сочи в 2022 году побил рекорд, превысив семь миллионов человек, заявил мэр города Алексей Копайгородский. Россиянам предложили в январе съездить на родину Деда Мороза

"Мы приняли свыше 7,2 миллиона туристов, впервые за всю историю Сочи как курорта — а это более ста лет", — написал он в своем телеграм-канале.

В последние пять лет годовой показатель турпотока оставался ниже планки в семь миллионов, а во время пандемии COVID-19 и вовсе снизился до 5,5 миллиона человек. В 2021 году в Сочи побывали 6,9 миллиона путешественников.

По словам мэра, "рекордным" туристом оказалась прибывшая из Казани Анна Нурутдинова, которая приехала на черноморский курорт с семьей. В аэропорту девушку встретили Дед Мороз и Снегурочка. Они вручили гостье подарочный сертификат, который можно использовать для посещения экскурсионных объектов. Более ста рейсов задержали или отменили в Москве из-за непогоды

Копайгородский ожидает, что на новогодних каникулах в Сочи побывают свыше 200 тысяч туристов.

Ранее городские власти в связи с высоким турпотоком на новогодних каникулах решили усилить меры безопасности, в том числе на вокзалах и в аэропорту.