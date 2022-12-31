Мэр Сочи Копайгородский сообщил, что турпоток в городе в 2022 году превысил 7,2 миллиона
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СОЧИ, 31 дек — ПРАЙМ. Турпоток в Сочи в 2022 году побил рекорд, превысив семь миллионов человек, заявил мэр города Алексей Копайгородский.
"Мы приняли свыше 7,2 миллиона туристов, впервые за всю историю Сочи как курорта — а это более ста лет", — написал он в своем телеграм-канале.
В последние пять лет годовой показатель турпотока оставался ниже планки в семь миллионов, а во время пандемии COVID-19 и вовсе снизился до 5,5 миллиона человек. В 2021 году в Сочи побывали 6,9 миллиона путешественников.
По словам мэра, "рекордным" туристом оказалась прибывшая из Казани Анна Нурутдинова, которая приехала на черноморский курорт с семьей. В аэропорту девушку встретили Дед Мороз и Снегурочка. Они вручили гостье подарочный сертификат, который можно использовать для посещения экскурсионных объектов.
Копайгородский ожидает, что на новогодних каникулах в Сочи побывают свыше 200 тысяч туристов.
Ранее городские власти в связи с высоким турпотоком на новогодних каникулах решили усилить меры безопасности, в том числе на вокзалах и в аэропорту.
https://1prime.ru/tourism/20221231/839368766.html
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