МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Самыми популярными среди россиян безвизовыми странами остаются Турция, Египет и Таиланд, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Таиланд планирует принять до миллиона российских туристов в 2023 году

"Россияне могут поехать отдыхать без визы в ряд стран. Самые популярные направления — Турция, Египет и Таиланд", — рассказал Горин.

Он также отметил, что без виз можно посетить Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Сербию. Пользуются популярностью также поездки на Мальдивы, в Индонезию, Вьетнам, на Кубу, в Доминикану и Венесуэлу.

В середине декабря Горин заявлял, что туристический поток в Турцию из России, при условии увеличения авиаперевозки, может в 2023 году составить порядка 7 миллионов человек против около 5 миллионов человек по итогам 2022 года. Чернышенко анонсировал скорое появление "Карты туриста" для иностранцев

В начале декабря в АТОР сообщали, что по итогам 11 месяцев 2022 года Таиланд принял 256,5 тысячи туристов из РФ. Показатель превысил оценки, данные экспертами ранее, но уступает допандемийным объемам — около 1,5 миллиона российских туристов в год. В ассоциации также ссылались на прогнозы министерства туризма и спорта Таиланда, согласно которым с января по март 2023 года Таиланд может принять более 377,5 тысячи туристов из России.

Кроме того, АТОР указывал в начале ноября, что рост турпотока в Египет в январе-сентябре 2022 года составлял 2,2 раза — 609,9 тысячи поездок. За 2021 год турпоток из РФ в Египет, по данным ассоциации, находился на уровне чуть менее 700 тысяч поездок.