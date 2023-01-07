МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Горнолыжные трассы "Красной Поляны" не работают в субботу в связи с плохой погодой, заявили в пресс-службе сочинского курорта. "Авиасейлс" отметил двукратное снижение цен на билеты в Израиль и Египет

Как уточняется, в некоторых районах ухудшилась видимость на фоне неблагоприятных метеорологических условий. По результатам проверки было принято решение о приостановке работы трасс.

Кроме того, прекращается продажа ски-пассов. Их снова можно будет купить после того, как установится благоприятная для катания погода, отмечается в сообщении.

В пресс-службе курорта "Газпром" уточнили агентству РИА Новости, что трассы "С" и "Е" на "Лауре" остаются открытыми для отдыхающих. Доступны для катания и склоны "Розы Хутор", однако ски-пассы нельзя будет приобрести вплоть до 15 января.