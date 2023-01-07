"Красная Поляна" закрыла горнолыжные трассы из-за плохой погоды
Курорт "Красная Поляна" закрыл горнолыжные трассы из-за неблагоприятных погодных условий
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Горнолыжные трассы "Красной Поляны" не работают в субботу в связи с плохой погодой, заявили в пресс-службе сочинского курорта.
Как уточняется, в некоторых районах ухудшилась видимость на фоне неблагоприятных метеорологических условий. По результатам проверки было принято решение о приостановке работы трасс.
Кроме того, прекращается продажа ски-пассов. Их снова можно будет купить после того, как установится благоприятная для катания погода, отмечается в сообщении.
В пресс-службе курорта "Газпром" уточнили агентству РИА Новости, что трассы "С" и "Е" на "Лауре" остаются открытыми для отдыхающих. Доступны для катания и склоны "Розы Хутор", однако ски-пассы нельзя будет приобрести вплоть до 15 января.
https://1prime.ru/tourism/20230107/839404070.html
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