Турпоток в Волгоградскую область значительно вырос в 2022 году
Турпоток в Волгоградскую область в 2022 году вырос на 40 процентов, до 1,5 миллиона человек
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ВОЛГОГРАД, 7 янв — ПРАЙМ. Турпоток в Волгоградскую область по итогам 2022 года вырос на 40% и составил 1,5 миллиона человек, сообщает администрация региона.
"Один миллион 506 тысяч туристов посетили Волгоградскую область в 2022 году: по сравнению с прошлым годом число гостей региона выросло на 40%", — говорится в сообщении властей.
Отмечается, что чаще в Волгоград приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Воронежской областей, Краснодара и Татарстана.
Пик турпотока пришелся на майские праздники, тогда, по данным администрации, Волгоград посетили более 180 тысяч человек, загрузка гостиничного фонда составила 97%.
Согласно информации ведомства, туристы в основном приезжали в Волгоград поездом. Так, например, в 2022 году город принял три туристических поезда, на которых прибыли более 1 тысячи пассажиров из Самары, Ульяновска, Оренбурга и Ставрополя.
https://1prime.ru/tourism/20230107/839405270.html
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