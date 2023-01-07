ВОЛГОГРАД, 7 янв — ПРАЙМ. Турпоток в Волгоградскую область по итогам 2022 года вырос на 40% и составил 1,5 миллиона человек, сообщает администрация региона. Москва и Тюменская область будут сотрудничать в сфере туризма и культуры

"Один миллион 506 тысяч туристов посетили Волгоградскую область в 2022 году: по сравнению с прошлым годом число гостей региона выросло на 40%", — говорится в сообщении властей.

Отмечается, что чаще в Волгоград приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Воронежской областей, Краснодара и Татарстана.

Пик турпотока пришелся на майские праздники, тогда, по данным администрации, Волгоград посетили более 180 тысяч человек, загрузка гостиничного фонда составила 97%.

Согласно информации ведомства, туристы в основном приезжали в Волгоград поездом. Так, например, в 2022 году город принял три туристических поезда, на которых прибыли более 1 тысячи пассажиров из Самары, Ульяновска, Оренбурга и Ставрополя.