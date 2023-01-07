Минвостокразвития: на Байкале в 2023 году реализуют новые туристические проекты
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УЛАН-УДЭ, 7 янв — ПРАЙМ. Новые туристические проекты будут реализованы на Байкале в текущем году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В субботу министр прибыл в Бурятию для продолжения работы над мастер-планами Улан-Удэ и Северобайкальска.
"В 2023 году в развитии Байкала начнется новая глава. Поправим законодательные барьеры, почти 20 лет сдерживавшие новые туристические проекты… Начнем создание новых современных туркомплексов в ТОР Бурятия и в Байкальской гавани. Реализуем первые проекты мастер-плана Северобайкальска — столицы Байкала", — отметил Чекунков в своем телеграм-канале, добавив, что у этой территории большое будущее.
https://1prime.ru/tourism/20230107/839405365.html
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