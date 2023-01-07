УЛАН-УДЭ, 7 янв — ПРАЙМ. Новые туристические проекты будут реализованы на Байкале в текущем году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В Росрыболовстве рассказали о планах промышленного вылова омуля на Байкале

В субботу министр прибыл в Бурятию для продолжения работы над мастер-планами Улан-Удэ и Северобайкальска.

"В 2023 году в развитии Байкала начнется новая глава. Поправим законодательные барьеры, почти 20 лет сдерживавшие новые туристические проекты… Начнем создание новых современных туркомплексов в ТОР Бурятия и в Байкальской гавани. Реализуем первые проекты мастер-плана Северобайкальска — столицы Байкала", — отметил Чекунков в своем телеграм-канале, добавив, что у этой территории большое будущее.